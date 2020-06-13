Фьюри: Контракт на 1 триллион долларов – это просто магия

Фьюри заверил, что неважно, сколько ты зарабатываешь

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Источник – 24boxing.com.ua.

Деньги и вещи не приносят счастья, его можно найти внутри самих себя.

Такое мнение высказал чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).

“Если какой-то промоутер может устроить подобное, тогда он – волшебник. Фрэнк вернул меня на вершину с самых низов. Он говорил мне, что собирается делать, и делал это. Пожалуй, он – волшебник. Я знаю, что неважно, сколько ты зарабатываешь. Деньги никогда не сделают тебя счастливым. Деньги и вещи не приносят счастья. Его можно найти внутри самих себя”, – рассказал Фьюри.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.