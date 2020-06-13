Источник – Чемпион.

Генеральный менеджер компании Union Boxing Promotion (UBP) Дмитрий Елисеев в беседе с Максимом Розенко вспомнил интересное предложение встретиться с легендой бокса Лари Холмс, которую он получил в 1990 году.

Американец Ларри Холмс запомнить’запомнился фанам бокса своей победой над Мухаммедом Али в 1980 году. В течение 8 лет (!) Холмс был чемпионом мира в хевівейті. Сначала по версии WBC (Всемирный боксерский совет), потом – IBF (Международная боксерская федерация). В 1988 году 38-летний Ларри проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Майку Тайсону, после чего сделал паузу в боксерской карьере.

18-летний Дмитрий Елисеев в 1988 году выиграл чемпионат СССР, а в 1990 году дебютировал в профессиональном боксе. Провел 3 победные бои в Донецке, Москве и Кишиневе и получил предложение выйти против легендарного Ларри Холмса, который решил возобновить боксерскую карьеру. Дмитрий выступал в крузервейті (на то время до 86 кг), Ларри – в хевівейті. Но разница в весе не смутила украинца.

“Спросил, который предлагается гонорар за бой. Ответили, что 50 тысяч долларов. На то время – очень большие деньги. Квартиру в Донецке тогда можно было купить за 1,5 тысячи долларов. Я сразу согласился” – вспоминает Дмитрий.

К сожалению, с боем не сложилось. Холмс получил травму и перенес свое возвращение на следующий год. Елисеев выиграл еще один бой в Донецке и уехал в Австралию, где 26 апреля 1991 года устроил настоящий “Чернобыль” австралийцу Дину Вотерсу, которого нокаутировал в 5-м раунде. Бой проходил в хевівейті. Вотерс после такого фиаско закончил свою профессиональную боксерскую кар’являетсяру. Єлисеев получил на руки гонорар в размере 975 долларов.

“Когда вернулся домой, ребята шутили по этому поводу, – вспоминает Дмитрий. – Мол, ты полетел в Австралию, чтобы заработать 975 долларов. Но это был интересный опыт, мы пробыли на Зеленом континенте две недели, много нового увидели после СССР”.

Дмитрий Елисеев проведет еще 4 боя и в 1993 году завершит свою боксерскую кар’являетсяру. За две недели после последнего поединка Дмитрию исполнится 24 года. 42-летний Ларри Холмс вернется в ринг и проведет еще 24 боя (!). В том числе поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Эвандером Холифилдом, который проигрывает. Холмс закончит свою профессиональную боксерскую кар’интерьера победным поединком с американцем Эриком Єшем 27 июля 2002 года. На то время Ларри исполнится 53 года (!). Его профессиональная боксерская карьера’являетсяра будет длиться 29 лет (!) – с 1973-го по 2002 год.

Дмитрий Елисеев в ноябре 2002 года в Донецке вместе Юрием Рубаном и Геннадием Узбеком учредят компанию Union Boxing Promotion (UBP). Дмитрий станет генеральным менеджером UBP. На этой должности он работает и сейчас.

Максим Розенко, Чемпион