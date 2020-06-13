Российский чемпион в категории Гвоздика отреагировал на решение украинца завершить карьеру

Бівол удивился решению украинского боксера

#Бівол, #Гвоздик

Источник – Мир бокса.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бівол (17-0, 11 КО) крайне удивлен решением Александра Гвоздика завершить боксерскую карьеру.

Об этом заявил россиянин.

“Если честно немного удивлен, что он завершил карьеру, потому что Александр – боец высокого класса, который мог бы вполне еще получить шанс побоксировать за титул.

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Что тут говорить, наверное были на то свои особые причины, видно, что человек всю жизнь в боксе, и не сказать по нему, что готов был в любой момент вот так бросить этот вид спорта. Видимо, были на то причины. Дай Бог ему успехов в его новых начинаниях”, – сказал Бівол.