Глазков соперника Постола: Я не знаю кто такой Рамирес

Украинец о бои Постола и Ломаченко
#Глазков, #Ломаченко
Источник – Чемпион.
До боя Ломаченко – Лопес, который отменили, сделали хорошую предысторию.
Об этом заявил Вячеслав Глазков.
“Лома – Лопес, я так понял, что отменили, но был бы интересный бой, тем более предысторию они сделали… По бою Постол – Рамирес ничего не скажу, я не знаю кто такой Рамирес, за этим весом не слежу, но если будет бой, конечно, буду смотреть и буду болеть за Виктора!”, – сказал Глазков.
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Источник: champion.com.ua