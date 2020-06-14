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Глазков соперника Постола: Я не знаю кто такой Рамирес

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Украинец о бои Постола и Ломаченко

#Глазков, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

До боя Ломаченко – Лопес, который отменили, сделали хорошую предысторию.

Об этом заявил Вячеслав Глазков.

“Лома – Лопес, я так понял, что отменили, но был бы интересный бой, тем более предысторию они сделали… По бою Постол – Рамирес ничего не скажу, я не знаю кто такой Рамирес, за этим весом не слежу, но если будет бой, конечно, буду смотреть и буду болеть за Виктора!”, – сказал Глазков.

Ранее, Гірн заявлял, что бой Усик – Чисора может состояться на садовом площадке Matchroom Boxing.

Источник: champion.com.ua
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