Шелестюк: «Кличко может вернуться и побить рекорд Формана

Боксер считает, что Владимир находится в потрясающей форме
#Шелестюк, #Кличко
Источник – boxingnews.com.ua.
Владимир Кличко находится в такой феноменальной физической форме и в свои 42 года способен вернуться на ринг и побить легендарный рекорд Джорджа Формана.
Об этом заявил непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк.
“Владимир Кличко мог бы вернуться. По физическим данным он в отличной форме находится. Он может вернуться, чтобы побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в хевівейте. Потому что с правильным подбором соперника это можно сделать”, – отметил Шелестюк.
Ранее, Кличко попал в рейтинг лучших спортсменов 21 века.
Источник: champion.com.ua