Шелестюк: «Кличко может вернуться и побить рекорд Формана

Боксер считает, что Владимир находится в потрясающей форме

#Шелестюк, #Кличко

Источник – boxingnews.com.ua.

Владимир Кличко находится в такой феноменальной физической форме и в свои 42 года способен вернуться на ринг и побить легендарный рекорд Джорджа Формана.

Об этом заявил непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк.

“Владимир Кличко мог бы вернуться. По физическим данным он в отличной форме находится. Он может вернуться, чтобы побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в хевівейте. Потому что с правильным подбором соперника это можно сделать”, – отметил Шелестюк.

Ранее, Кличко попал в рейтинг лучших спортсменов 21 века.