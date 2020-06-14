Воскресенье, 14 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксШелестюк: «Кличко может вернуться и побить рекорд Формана
Бокс

Шелестюк: «Кличко может вернуться и побить рекорд Формана

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер считает, что Владимир находится в потрясающей форме

#Шелестюк, #Кличко

Источник – boxingnews.com.ua.

Владимир Кличко находится в такой феноменальной физической форме и в свои 42 года способен вернуться на ринг и побить легендарный рекорд Джорджа Формана.

Об этом заявил непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк.

“Владимир Кличко мог бы вернуться. По физическим данным он в отличной форме находится. Он может вернуться, чтобы побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в хевівейте. Потому что с правильным подбором соперника это можно сделать”, – отметил Шелестюк.

Ранее, Кличко попал в рейтинг лучших спортсменов 21 века.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать + 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Арум назвал Усика великолепным бойцом

Глазков: Клімас предлагал вернуться, но здоровье не позволяет

Фьюри: Контракт на 1 триллион долларов – это просто магия

Российский чемпион в категории Гвоздика отреагировал на решение украинца завершить карьеру

История дня. Как украинцу предлагали 50 тысяч долларов за бой с легендой бокса

Закрыть