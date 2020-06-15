Арум: Пакьяо – главный кандидат на бой с Кроуфордом

Промоутер также назвал и других потенциальных претендентов

#Пакьяо, #Арум

Источник – talkSPORT.

Главным кандидатом на бой с Теренсом Кроуфордом является легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Бой Пакьяо с Кроуфордом требует больших вложений. Нам поступали предложения из Ближнего Востока, но я не знаю, останутся ли эти предложения в силе в этом году. И я не знаю, можно ли будет там проводить бои со зрителями, это могут запретить до тех пор, пока не будет вакцины.

Если поединок так и не получится организовать, то мы вынуждены будем искать для Кроуфорда соперника.

Есть несколько вариантов: Турман, Портер или этот парень … Угас, кубинец, очень хороший полусредневес. Они из компании Эла Хеймон, мы с ней хорошо взаимодействуем. Ну, и наконец, Кэлл Брук, руководство которого почти каждую неделю связывается со мной.

То есть, главный кандидат – Пакьяо. Следующий вариант – поединок с кем-то из ребят Хеймон. И последний – Кэлл Брук, если мы сможем привезти его в США”, – сказал Арум.