Арум: Усик – не только прекрасный боксер, но и замечательный человек

Глава Top Rank и промоутер Тайсона Фьюри – о ближайшее будущее супертяжелого дивизиона
#Арум, #Усик
Источник – Boxingnews 24.
Объединение поясов в супертяжелом весе является основной задачей ближайшего времени.
Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
“Я считаю, что необходимо объединить титулы в супертяжелом дивизионе. Тогда у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы победитель подрался с Ділліаном Уайтом, если он к тому времени не проигрывает.
Первоочередная цель – объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковыми являются Диллиан Уайт и Александр Усик, что идет по линии WBO. Усик – не только великолепный боксер, но и замечательный человек.
Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки. Я понимаю разочарование Диллиана и верю, что мы можем найти решение, если будем умными и рассудительными”, – сказал Арум.
Напомним, Арум анонсировал приезд Ломаченко в США.