Арум: Усик – не только прекрасный боксер, но и замечательный человек

Глава Top Rank и промоутер Тайсона Фьюри – о ближайшее будущее супертяжелого дивизиона

#Арум, #Усик

Источник – Boxingnews 24.

Объединение поясов в супертяжелом весе является основной задачей ближайшего времени.

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Я считаю, что необходимо объединить титулы в супертяжелом дивизионе. Тогда у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы победитель подрался с Ділліаном Уайтом, если он к тому времени не проигрывает.

Первоочередная цель – объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковыми являются Диллиан Уайт и Александр Усик, что идет по линии WBO. Усик – не только великолепный боксер, но и замечательный человек.

Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки. Я понимаю разочарование Диллиана и верю, что мы можем найти решение, если будем умными и рассудительными”, – сказал Арум.