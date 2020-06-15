Бывший чемпион мира Бриггс пообещал вырубить Кличко

Бриггс отмечает, что он не только спортсмен, но и бизнесмен
#Бриггс, #Кличко
Источник – FightHype.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс мог бы победить бывших звезд тяжелого дивизиона, среди которых украинец Владимир Кличко.
Об этом заявил сам боксер.
“Я пошматую всех! Выйду против Холифилда, чтобы “измельчить” в выставочном бою. Я “пошматую” Владимира Кличко. Безусловно, я разнесу Дэвида Хэя, сделаю из него куриный лаваш”, – сказал Бриггс.
Ранее, Кличко попал в рейтинг лучших спортсменов 21 века.
Источник: champion.com.ua