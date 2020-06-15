Бывший соперник Усика: Хочу боксировать с такими парнями, как Фьюри

Хук еще надеется завоевать титул в хевівейті

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Источник – Boxing Scene.

Бывший чемпион крузервейта Марко Хук намерен в супертяжелом весе драться с обладателем титула WBO Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил сам 35-летний боксер.

“Я в восторге от скорого возвращения в ринг. Надеюсь, что у меня получится вернуться в ближайшие месяцы. Это может произойти в Германии, сейчас мы ожидаем подтверждения, но также все может пройти и в Соединенных Штатах.

Я здоров и полон сил. Все мои травмы и другие проблемы уже позади, и я готов к своему забегу в супертяжелый дивизион. Всем известно, что я всегда закатывал зрелищные бои, так что мне хочется биться с самыми крупными именами в хевівейті.

Учитывая всю эту кризис с COVID-19 у меня нет проблем с тем, чтобы подраться в Германии. Я рад вернуться на ринг в ближайшем будущем, и мой план состоит в том, чтобы снова отправиться в Соединенных Штатов и в этом году драться там.

Я хочу боксировать с таким ребятами, как Тайсон Фьюри. Я знаю, что все еще становлюсь лучше. Поэтому если мне нужно добиться этого боя, тогда я готов это сделать. Это был бы по-настоящему грандиозный поединок”, – отметил Хук.