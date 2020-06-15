Глазков: Усик измотает и прибьет Чисору

Украинский боксер верит в победу своего соотечественника

#Глазков, #Усик

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Сергей Деревянченко давно уже заслужил чемпионский пояс.

Об этом заявил Вячеслав Глазков.

“За нашими ребятами конечно слежу, из одной сборной же! Для Усика Чисора будет проверкой, но думаю Саша его измотает и “прибьет” во второй половине боя.

Конечно, выделил бы Сергея Деревянченко, он давно уже заслужил чемпионский пояс, надеюсь, что в недалеком будущем он его завоюет!”, – сказал Глазков.