Промоутер выбрал нового соперника Усику

Александр Усик после боя с Дереком Чисорой может драться с Ділліаном Уайтом

#Арум, #Усик #Вайт, #Джошуа

Источник – sport.ua.

Объединительный бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) важнее, чем битвы с обязательными претендентами Ділліаном Уайтом (27-1, 18 КО, версия WBC) и Александром Усиком (17-0, 13 КО, версия WBO).

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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“Вайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Возможно, будет лучше, если Вайт сразится с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Я думаю, что после завершения пандемии коронавирус бокс будет совсем другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Не нужно обязывать их драться с обязательными претендентами”, – отметил Арум.

Напомним, в Джошуа могут забрать пояс WBO из-за избежания боя с Усиком.