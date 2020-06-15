Шелестюк озвучил имена желаемых соперников

Боксер настроен на громкий камбэк

#Шелестюк

Источник – Pro Boxing RU.

Бронзовому призеру Олимпийских игр 2012 года Тарасу Шелестюку хорошо и выгодно боксировать на Showtime.

Об этом заявил сам боксер.

“В принципе, для меня хорошо и выгодно боксировать на Showtime, ведь там сражаются много чемпионов мира в моей весовой категории. Я не буду говорить о Мэнни Пакьяо, потому что он будет выбирать соперника, боксировать со звездами. Ему нет смысла драться со мной или другими ребятами-претендентами.

Но есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Шон Портер. Все эти ребята боксируют на PBC и Showtime. Было бы классно получить с ними бой. Тот же Йорденіс Угас – интересный кубинский боксер. Он провел отличный бой с Портером. На данный момент нет никакой информации о том, когда вернется бокс и что будет дальше”, – сказал Шелестюк.