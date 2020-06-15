Вирчис стал на защиту подозреваемого в нападении на Гандзюк

Владимир Вирчис прокомментировал обвинения Владислава Мангера в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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Источник – glavcom.ua.

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе Владимир Вирчис обратился к президенту Украины Владимира Зеленского относительно необоснованного, с его точки зрения, обвинения главы Херсонской областной государственной администрации Владислава Мангера в причастности к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом рассказал сам боксер.

По словам Вирчиса, за полтора года расследования вины господина Мангера не обнаружено. Боксер сомневается в том, поступает президенту страны достоверная информация “от спецслужб и прокуратуры”.

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Боксер обеспокоен, что преступление может быть раскрыто “цене обвинение честного и порядочного человека, которого уважает весь регион, вся область”.

Также Вирчис напомнил, что Владислав Мангер является вице-президентом Федерации бокса Украины и проводит турнир памяти своего отца Николая, а также финансирует херсонский хоккейный клуб Днепр.