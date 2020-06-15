За опоздание Кличко бил нас плетью. Украинский боксер вспомнил свое пребывание в тренировочном лагере легенды мирового бокса

Источник – Чемпион.

Сергей Радченко рассказал Максиму Розенко о нюансах спаррингов в лагере Владимира, своих диалогах через гугл-переводчик с Энтони Джошуа и “рабских правилах Кличко”.

Сосед Джошуа

– Сергей, во время подготовки к бою Владимира Кличко с Кубратом Пулевым в 2014 году вы с Энтони Джошуа были соседями по номеру?

– Да, жили в одном номере с Джошуа. У меня были задержки с визой, приехал только на вторую неделю спаррингов. Поселили в номере с Энтони. Обычно темнокожие, даже те, которые были в том же лагере из Америки, шумные ребята. Энтони же – воспитанный, культурный парень. Учитывая, что на тот момент он уже был олимпийским чемпионом, боксером-профессионалом, скромный.

– Как общались с Энтони? Знаю, что у вас тогда был не очень хороший английский…

– Когда хотели поговорить о чем-то интересном, включали ноутбук, Google-переводчик и печатали друг другу текст.

– Видели его спарринги с Владимиром?

– Конечно. Нельзя было пропустить тренировку. Даже если у тебя выходной, ты все равно находишься в зале и смотришь, как работают другие ребята.

– Энтони выглядел конкурентоспособным на фоне Владимира?

– Так, одним из лучших спарринг-партнеров был на тот момент. Составлял наибольшую конкуренцию украинцу. Но все-таки чувствовалась его неуверенность, где-то неопытность. Все равно Владимир был на голову выше. И это несмотря на то, что Энтони не работал все 12 раундов. Он работал обычно 2-4 раунда, потому что Владимир меняет спарринг-партнеров. 4-6 боксеров менялись за один спарринг. Но, поскольку Энтони тоже готовился к бою, попросили, чтобы он отработал 6 раундов.

– Спарринги у Владимира обычно длятся три недели. Какая система?

– Две с половиной недели работали тяжеловесы. На третью неделю подъезжают более “легкие” боксеры. Был удивлен, когда приезжали ушлые ребята по 70 килограммов. Последние раунды у Владимира проходили с акцентом на скорость. В среду мы разъезжались, два заключительные спарринги он работал с “мухачами”. Спарринги заканчивались в пятницу, за 8 дней до начала боя.

– Как изменялось количество раундов спаррингов за эти три недели?

– Как правило, все стартуют с четырех или шести раундов. Доходят до десяти раундов и идут вниз. Особенность Владимира, и ее потом перенял Саша Усик – все спарринги с первого по последний день по 12 раундов.

– В среднем два-три раунда – и смена спарринг-партнера?

– В Австрии было по два раунда. Если недоработал Владимир – добавлял раунд. В 2015 году в Майами, когда он готовился к бою против Брайанта Дженнингса, была немного другая схема – работали по три раунда, иногда кому-то добавляли четвертый.

– Если по два раунда, то привлекаются шесть спарринг-партнеров? Или, например, четыре из них работают, на дев'пятый раунд выходит тот, кто выходил на первый?

– Нет, все свежие. Отработал – выходит следующий. Не было такого, чтобы кто-то отдохнул, а потом выходил снова. Если первый номер в ринге, то второй уже полностью одет на случай, если что-то случится с первым – тут же, без остановки, выходит второй.

– Бывало, что-то случалось?

– При мне не было случаев, чтобы выносили с ринга. Но как раз на первом сборе, когда я попал к Владимиру уже на вторую неделю спаррингов, были разговоры, что на первой неделе одного парня вынесли с ринга – Владимир его нокаутировал. Рассказывали, что на других спаррингах тоже были и нокдауны, и нокауты.

– Владимир был в нокдауне на спаррингах?

– При мне точно нет. Я был в трех лагерях в 2014 и 2015 годах.

– На спаррингах с ним было трудно? Сколько всего провел раундов против Владимира?

– Впервые попал в лагерь на полторы недели. Это шесть спарринг-дней. Из них дня четыре – пять отработал. Второй раз, наверное, столько же. Мы не работали два дня подряд. Одна группа работала в понедельник, другая – во вторник. Кого-то из первой группы могли добавить на вторник, в четверг вообще могли смешать. Точное количество раундов не скажу, но практически в каждом матче отрабатывал по два-три раунда. В Майами меньше, чем три раунда, мы не работали.

Гассиева отправили домой после первого спарринга

– В Майами в лагере Владимира появился Мурат Гассиев?

– Да, он вышел на первый спарринг. После этого его в лагере больше никто не видел. У Владимира были моменты, когда кого-то отправляли после первого спарринга домой. Почему? Думали, что подойдет. Он приехал, отработал – по каким-то причинам не подошел. Такого сразу же отправляли домой. Мурат не подошел. Вышел и три раунда практически не бил Владимира. Просто со своей плотной защитой перекрылся и три раунда отходил, как живая мишень. Одно из заданий у Владимира – чтобы его били, старались, работали, а не просто побегали два-три раунда.

– Вам какие-то конкретные задачи давались? Тренер говорил, что должны нападать или защищаться? Какие-то вариации отрабатывались?

– В спаррингах с Владимиром не было такого. Каждый работал так, как хотел или мог. Единственное задание, которое было – работать, не просто отбывать два-три раунда. Бить Вову и не дать ему попасть, чтобы не меняли часто спарринг-партнеров.

– Какие ограничения в ринге в спарринг-партнера? Есть табу?

– Нет такого. Выходишь – и работаешь. Полноценно, как можешь. Были моменты, когда кто-то бил ниже пояса. Если случайно – Владимир нормально реагировал. Если специально, он мог обуздать, что-то сказать или сразу же в ответ с его стороны начинался агрессивный бокс.

– Возникал соблазн раскрыть свои возможности, максимально вложиться в удар или даже отправить на настил ринга чемпиона?

– Лично у меня такого не было. И это касается не только Владимира, но и других ребят, к которым приезжал как спарринг-партнер. В первую очередь ты приезжаешь помочь человеку подготовиться и подойти в пиковой форме к своему бою.

Рабские правила Кличко

– В 2012 году в немецких СМИ вышла статья о рабские правила в тренировочном лагере Владимира Кличко. В чем они заключались? Действительно ли за опоздание на тренировку был суровый штраф?

– Так, за опоздание полагалось 10 ударов плетью. Владимир нас хлестал кнутом как рабов. И утром, и вечером. А если серьезно, рабских правил не было. Были обычные правила, стандартная дисциплина. Когда подготовка такого уровня, до чемпионских боев – это нормально. За опоздание на тренировку был штраф в пределах 150 долларов.

– За одну минуту опоздания?

– При мне не было такого, чтобы кто-то опоздал. У меня был момент, когда пришел в зал с опозданием. Мы всей командой с утра выходили на тренировку, пришли в зал, пошли в раздевалку. Кто-то заходил прямо в зал. Возле ринга переодевались. Кто-то в раздевалку. Кому как удобно. Так получилось, что мы пошли в раздевалку, заболтались. Я опоздал на три или четыре минуты. Ко мне подошел ассистент Владимира: “Ты почему опаздываешь?”. Ответил, что мы уже 20 минут в зале. Он: “Нет, ты зайди сюда, камера тебя увидит, а потом можешь в раздевалке хоть всю тренировку просидеть”. Говорю: “Понял, хорошо, извините”. То есть никаких рабских наказаний не было. И при мне все вовремя приходили, никто не нарушал дисциплину.

– Был прецедент, когда одного американского боксера отправили за нарушение дисциплины?

– При мне – нет. Хотя допускаю, что такое было. Американские темнокожие ребята – шумные, веселые. На выходных их тянуло погулять, потанцевать. Возможно, кто-то загулял.

– Вы побывали во многих тренировочных лагерях, начиная от Владимира Кличко и заканчивая Александром Усиком. Можете сравнить их качество?

– Безусловно, лагерь Владимира на первом месте по всем показателям: отношение, проживание, тренировки, условия.

– В Австрии жили в пятизвездочном отеле?

– Да. В отеле основной корпус с рестораном и SPA комплексом. Рядом коттеджи, в которых мы и жили. Они в трех минутах ходьбы от отеля.

– Владимир обычно жил выше в горах в хижине, которую называли “домиком отшельника”?

– Да. Мы как-то пошли на выходных с ребятами с Украины гулять в Альпы. Нашли этот домик. Вокруг лес – и один деревянный домик. Посмеялись, назвали ее: “Лабораторией Владимира Кличко”. Рад, что у меня был подобный опыт. Что выходил в ринг против Владимира. Пусть даже только в спаррингах.

Максим Розенко, Чемпион