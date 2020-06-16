Александр Беленький: Не представляю, как Усик побьет Тайсона Фьюри

Источник – Чемпион.

Александр Беленький написал несколько ярких книг о боксе, в частности “Золотые братья Кличко”. В откровенном интервью Максиму Розенко легендарный журналист рассказал, почему на пресс-конференции после боя Кличко-Поветкин подсел к Владимиру за стол президиума, оценил перспективы украинских боксеров и, пользуясь случаем, передал привет своим бывшим однополчанам из Украины.

Соперничество киевского Динамо с московским Спартаком

– Господин Александр, как здоровье?

– Спасибо уже лучше. Надеюсь, что этот год станет для меня переломным. И к концу года смогу восстановиться после инсульта, который пережил летом 2018 года. Это главный бой в моей жизни. И я его веду прямо сейчас. Самое страшное – позади. Было очень непросто. После инсульта нужны были деньги на лечение. Много людей мне помогли. В том числе и украинцы. Среди тех, кто помог, был и Виталий Кличко.

– Вернемся немного назад и поговорим о бой его младшего брата Владимира с россиянином Поветкиным в Москве в 2013 году. На пресс-конференции после поединка вы появились уже после ее начала и неожиданно сели за стол президиума у Владимира. Почему?

– Меня пригласил Виталий Кличко. Сам бы туда не сел. Терпеть не могу, когда промоутеры, менеджеры или журналисты после боя говорят: “Мы победили …”. Победил только тот, кто был в ринге. Однако мне история с боем Кличко-Поветкин стоила такой крови! Долго ходил чуть ли не в национал-предателях. Откровенно писал, что буду болеть за Кличко. Мне за это устраивали такие “подляны”. В итоге считал, что это на одну сотую процента и моя победа. В конце концов, если бы Владимир проиграл, мне было бы не сносить головы.

– По моим данным, суммарные потери организаторов этого боя составили более 10 миллионов долларов. В чем была цель проведения этого поединка в Москве? “Умом Россию не понять” – или все-таки организаторы сначала шли на планируемые убытки, надеясь на победу Поветкина? Как вы думаете, на основании чего формировалась такая значительная цифра призового фонда ($ 23 233 330)? Может, организаторы втайне рассчитывали, что Владимир “умышленно проигрывает” за эти деньги?

– Могу абсолютно точно сказать, что ни на что подобное организаторы не рассчитывали. Они считали, что если у Поветкина и есть шанс на победу, то только в Москве. Мне довелось тогда пообщаться с главным организатором, Андреем Рябінськім, за месяц-второй к бою. У него была четкая картина того, во что он ввязался. Откуда взялась такая сумма? Не знаю. К торгам было совершенно ясно, что тот, кто выложит десять миллионов, выигрывает их со свистом. Не мне учить господина Рябінського зарабатывать деньги. Вполне возможно (это только мое предположение), что он хотел, чтобы его имя и название собственной компании, занимающейся недвижимостью, как-то громко прозвучало. Если так, то своей цели он достиг. Возможно, что отбил деньги вследствие дополнительных домов и квартир, которые продал, заработав такую популярность.

– Не исключаете возможность, что у организаторов, в команде которых тогда работал одиозный российский менеджер Хрюнов, был тайный расчет, который они в итоге так и не смогли реализовать? Например, чтобы абсолютно дискредитирована допинговым скандалом чуть РУСАДА обнаружила запрещенные препараты в анализах Владимира Кличко после боя …

– Что делается в голове у Хрюнова – знает только он сам. И то, наверное, не до конца. Предполагаю, что там все время идут сложные и загадочные не только для посторонних, но и для владельца этой самой головы процессы. Но он с какого-то момента перестал там решать стратегические вопросы. А Рябінській слишком сильная и уверенная в себе человек, чтобы опускаться до интриг. Тем более, таких. Рябінській явно не “работал” с судьями. Понятно, что победу Поветкину в этом бою было дать невозможно, но они вообще никаких поползновений в этом направлении не сделали. Думаю, и в Германии, и в Америке судьи, скорее всего, дали бы в таком бою пару раундов местному боксеру.

– Перед поединком много российских фанов не встали во время исполнения гимна Украины, а сразу после боя, когда Владимир Кличко на ринге взял микрофон, освистали украинца. Также во время поединка родной брат Поветкина Владимир кричал в адрес Кличко “Бей петуха”. Вас такие пассажи соотечественников удивили?

– Обстоятельства вокруг матча были такие, что могло быть и хуже. Людей, в том числе и хороших людей, просто завели. Кто и зачем это сделал – другой вопрос. На мой взгляд, это было чем-то вроде продолжения вечного советского соперничества между киевским Динамо и московским Спартаком. Там тоже страсти пылали. Проигрывать можно было кому угодно, но только не киевлянам. А тут еще досада навалилась.

Между прочим, многим потом было стыдно. Они стали утверждать, что под украинский гимн вставали. И свиста в адрес Владимира не было. Хотя есть запись, которую всегда можно посмотреть и проверить их слова.

– В чем заключались причины такого поведения фанов? Можно утверждать, что уже в то время российская пропагандистская машина в СМИ относительно Украины работала на полную мощность? Или тут дело просто в менталитете или культуре среднестатистического россиянина, который в тот вечер посетил бой?

– Пропагандистская машина тут была ни при чем. К сожалению, культура российского болельщика оставляет желать лучшего.

– После боя Кличко – Поветкин вы приняли участие в программе Большой бокс украинского телеканала Интер. Прилетали в Киев, выступали в этой программе в качестве эксперта и после 2014 года. Никто из соотечественников вас упрекал, что ездите в “бандеріську” Украине?

– В своей жизни я все решаю сам. Никого не спрашиваю, как мне поступить в той или иной ситуации. Стараюсь вести себя так, чтобы мне никогда не было за себя стыдно. Пока удается.

Друзья – на Майдане

– Каково ваше отношение к ситуации с Крымом и Донбассом? Напомню, что в свое время вас приглашали в Донецк комментировать боксерские вечера местной промоутерской компании Union Boxing Promotion.

– Я не принадлежу к подавляющему большинству своих соотечественников, которые с восторгом относятся к тому, что произошло в Крыму. И происходит по сей день на востоке Украины. Об этом много раз писал в своем блоге. Немало моих украинских друзей были на Майдане. Точно знаю, что никаких денег они за это не получали. Когда опубликовали список “Небесной сотни”, искал в нем своих приятелей. К счастью, не нашел. Но не всем так повезло.

– Как вы относитесь к многочисленным фейков российских СМИ относительно того, что происходит в Украине? Поверили в 2014 году в том, что в Славянске была распята трехлетний ребенок – в рамках показательной казни от “украинских карателей”? Возможно, у вас возникла идея поменять двух-трех рабов на одну молодую рабыню?

– Пропаганда – это пропаганда. Среди своих знакомых не знаю ни одного человека, который бы в это поверила. А рабынь даже в Риме уже не осталось.

– Что вас сейчас связывает с Украиной?

– Я люблю Украину. В двух армейских частях, в которых проходил срочную службу в середине 80-х, украинцев была почти половина. Отношения практически со всеми были замечательные. Жизнь нас разбросала, но, пользуясь возможностью, передаю всем привет. Мужики, я вас никогда не забуду! Вы были верными товарищами и никогда не будете мне чужими.

При этом у меня не вызывает даже малейшего неприятия то, что Украина сейчас – это другое государство. Мне очень нравится Киев. Нравится все: архитектура, пейзажи, люди, кухня … В других украинских городах в последние годы я почти не был. За исключением Донецка. Так, вы же меня спрашивали о нем. Сердце кровью обливается, когда думаю, что в городе, где встречался с Ленноксом Льюисом, которого пригласили на тот же турнир, что и меня, не то чтобы совсем нет, но это уже совсем другое, печальное место. Не хотел бы выглядеть простодушным идиотом, но я все-таки хочу верить в то, что те, кто стали врагами сейчас, стали ими не навсегда.

– В 2006 году вы написали книгу о братьях Кличко. Как к вашей литературной работе отнеслись Виталий и Владимир? Книга имела коммерческий успех?

– Насколько я знаю, имела Тираж был 25 тысяч экземпляров. Сейчас ее достать очень сложно. Виталий отнесся к книге с большим интересом, чем Владимир. Кстати, насчет младшего брата, я сам оказался очень во многом не прав, что сейчас должен признать. Прежде всего, это касается моей тогдашней оценки перспектив Владимира. Он оказался человеком с совершенно фантастической волей, который после досадных поражений смог не только восстановиться, но и выйти на совершенно другой уровень.

Ломаченко лимитирован только весом

– Хотелось бы услышать вашу оценку перспектив ведущих украинских боксеров. Усик может стать королем хевівейту?

– 95 процентов нынешних тяжеловесов Александр легко побьет. Но я не уверен насчет таких габаритных ребят как Энтони Джощуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри. Это проблемная группа для украинца. Не представляю, как Усик побьет Тайсона Фьюри. Не только Усик – кто угодно.

Много лет назад я разговаривал с казахом Василием Жировым. Он стал чемпионом в крузервейті и перешел в хэвивейт. Говорил, что абсолютно готов к новому для себя дивизиону. Успешно спарринговал с суперваговиками. Но как стал проводить бои в хевівейті, начались проблемы. Боюсь, как бы и с Усиком не получилось такого же. Думаю, о реальном уровне украинца в супертяжелом дивизионе можно будет говорить только после боя с Чисорой. То, что Александр пройдет Дерека – и к гадалке не ходи. Интересно посмотреть, как он его победит. Станет британец проблемой для украинца. С нетерпением жду боя Усика с Чисорой.

– Лопес станет проблемой для Ломаченко?

– Украинец – один из лучших боксеров независимо от весовых категорий. Василий лимитирован только весом. Лопеса он победит. А вот дальше подниматься в весовых категориях ему не стоит. Могут возникнуть проблемы.

– В ближайшие месяцы еще один украинец должен провести чемпионский бой. Согласны, что в поединке с американцем Рамиресом Виктор Постол будет андердогом?

– Только бой покажет уровень Постола в 2020 году. Даже если броварчанин проиграет, ничего страшного не случится. Мохаммед Али проиграл Фрезеру и Нортону. И все его списали. Но после этого он дважды выиграл и у Нортона, и у Фрезера. Побил Формена.

Максим Розенко, Чемпион