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Бокс

Деревянченко: После боя с Головкиным моя популярность сильно увеличилась

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Украинец все еще считает, что выиграл в том бою

#Деревянченко, #Головкин

Источник – BoxingScene.

В напряженном бою победу над Сергеем Дерев’янченком судьи не заслуженно отдали победу Геннадию Головкину.

Об этом заявил сам украинский боксер.

“Я пересматривал этот бой. Он был очень равным, но я полагаю, что все же победил. Так или иначе, а это очень важный поединок. После боя моя популярность сильно увеличилась.

Теперь я еще более мотивирован доказать, что могут быть чемпионом. Реванш? Я бы хотел, но победитель этого боя должен драться с Альваресом. И Головкин нацелен на это”, – сказал Деревянченко.

Сергей пока не знает, когда вернется в ринг и кто будет соперником.

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Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.

Источник: champion.com.ua
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