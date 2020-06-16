Деревянченко: После боя с Головкиным моя популярность сильно увеличилась

Украинец все еще считает, что выиграл в том бою
#Деревянченко, #Головкин
Источник – BoxingScene.
В напряженном бою победу над Сергеем Дерев’янченком судьи не заслуженно отдали победу Геннадию Головкину.
Об этом заявил сам украинский боксер.
“Я пересматривал этот бой. Он был очень равным, но я полагаю, что все же победил. Так или иначе, а это очень важный поединок. После боя моя популярность сильно увеличилась.
Теперь я еще более мотивирован доказать, что могут быть чемпионом. Реванш? Я бы хотел, но победитель этого боя должен драться с Альваресом. И Головкин нацелен на это”, – сказал Деревянченко.
Сергей пока не знает, когда вернется в ринг и кто будет соперником.
Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.