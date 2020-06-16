Британец довольно высоко оценивает соперника, которого победил
#Уайлдер, #Фьюри
Источник – BoxingScene.
Боксер Деонтей Уайлдер является вторым лучшим суперваговиком в мире и остается самым опасным соперником.
Об этом заявил Тайсон Фьюри.
“Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира. Если бы он дрался с Джошуа, то вырубил и его, и всех других, кто находится ниже в списке. Для меня Деонтей остается опаснейшим соперником.
И он сделает все, чтобы показать себя в третьем поединке между нами. Я все еще должен сохранять осторожность”, – считает Фьюри.
Бой должен состояться в конце этого года или уже в следующем.
Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.
Ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.
Источник: champion.com.ua