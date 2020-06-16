Вторник, 16 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксФьюри: Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира
Бокс

Фьюри: Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира

AdminНет комментариев
Добавлено

Британец довольно высоко оценивает соперника, которого победил

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – BoxingScene.

Боксер Деонтей Уайлдер является вторым лучшим суперваговиком в мире и остается самым опасным соперником.

Об этом заявил Тайсон Фьюри.

“Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира. Если бы он дрался с Джошуа, то вырубил и его, и всех других, кто находится ниже в списке. Для меня Деонтей остается опаснейшим соперником.

И он сделает все, чтобы показать себя в третьем поединке между нами. Я все еще должен сохранять осторожность”, – считает Фьюри.

Бой должен состояться в конце этого года или уже в следующем.

Читайте также:  Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Промоутер Усика настаивает на поединке с Джошуа

Александр Беленький: Не представляю, как Усик побьет Тайсона Фьюри

Холифилд: Чувствую себя сильнее с каждым днемм

Соперник Ломаченко набрал солидный вес во время карантина

Уайт подал в суд – требует бой за титул WBC

Закрыть