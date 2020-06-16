Промоутер Усика настаивает на поединке с Джошуа

Александр Красюк отреагировал на слова Боба Арума о важности боя Джошуа – Фьюри
#Усик #Джошуа, #Арум
Источник – xsport.ua.
Обязательному претенденту на пояс WBO Александру Усику (17-0, 13 КО) не нужно драться с Ділліаном Уайта (27-1, 18 КО), чтобы определить соперника для победителя поединка Фьюри – Джошуа.
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
“Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад и он должен встретиться с Джошуа как можно быстрее”, – рассказал Красюк.
Ранее сообщалось, что Арум выбрал нового соперника Усику.
Источник: champion.com.ua