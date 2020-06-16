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Бокс

Промоутер Усика настаивает на поединке с Джошуа

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Александр Красюк отреагировал на слова Боба Арума о важности боя Джошуа – Фьюри

#Усик #Джошуа, #Арум

Источник – xsport.ua.

Обязательному претенденту на пояс WBO Александру Усику (17-0, 13 КО) не нужно драться с Ділліаном Уайта (27-1, 18 КО), чтобы определить соперника для победителя поединка Фьюри – Джошуа.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

“Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад и он должен встретиться с Джошуа как можно быстрее”, – рассказал Красюк.

Ранее сообщалось, что Арум выбрал нового соперника Усику.

Источник: champion.com.ua
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