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Бокс

Уайт подал в суд – требует бой за титул WBC

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Боксер давно числится обязательным претендентом

#Фьюри, #Вайт

Источник – sport.ua.

Диллиан Уайт, который больше года является обязательным претендентом на чемпионский титул WBC супертяжелого веса, однако его поединок постоянно откладывается, решил подать в суд.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее британец должен был драться за титул до февраля 2021 года, однако ему сначала нужно дождаться третьего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который, скорее всего, раньше 2021 года не состоится.

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Кроме того, Фьюри, который владеет титулом WBC, уже согласовал финансовые условия поединка с Энтони Джошуа, с которым встретится, если победит Уайлдера.

Уайта в планах Фьюри нет, а организация WBC пока не спешит организовывать бой обязательного претендента, что заставило Диллиана подать в суд на WBC.

Вайт владеет титулом временного чемпиона WBC.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Источник: champion.com.ua
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