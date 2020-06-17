Фьюри: Мы вели переговоры с Тайсоном о выставочный бой

Переговоры не завершились успехом
#Фьюри, #Тайсон
Источник – BoxingScene.
Команда чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри вела переговоры с легендарным американцем Майком Тайсоном о возможном проведения выставочного боя.
Об этом заявил сам Фьюри.
“Мы вели переговоры с Тайсоном и его менеджером относительно выставочного боя со мной. Мы контактировали, но я больше ничего не слышал об этом.
Кажется, нам поступило предложение от ESPN. Это была большая и официальная сделка. Но я не считаю, что мы пойдем этим путем.
Мне дали имя в честь этого парня. Я считаю, что наш бой с Тайсоном был бы культовым и легендарным. Старый Тайсон против нового Тайсона”, – сказал Фьюри.
Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.
Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.