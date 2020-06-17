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Бокс

Фьюри: Мы вели переговоры с Тайсоном о выставочный бой

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Переговоры не завершились успехом

#Фьюри, #Тайсон

Источник – BoxingScene.

Команда чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри вела переговоры с легендарным американцем Майком Тайсоном о возможном проведения выставочного боя.

Об этом заявил сам Фьюри.

“Мы вели переговоры с Тайсоном и его менеджером относительно выставочного боя со мной. Мы контактировали, но я больше ничего не слышал об этом.

Кажется, нам поступило предложение от ESPN. Это была большая и официальная сделка. Но я не считаю, что мы пойдем этим путем.

Мне дали имя в честь этого парня. Я считаю, что наш бой с Тайсоном был бы культовым и легендарным. Старый Тайсон против нового Тайсона”, – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.

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Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Источник: champion.com.ua
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