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Гірн назвал детали боя Джошуа – Фьюри

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Эдди Гірн прокомментировал бой Джошуа – Фьюри

#Джошуа, #Фьюри, #Гірн

Источник – isport.ua.

 

Два запланированы бои между обладателем титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа чемпионом WBC Тайсоном Фьюри будут происходить в разных городах.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Мы хотим провести шоу подобного уровня в Великобритании. Это было бы фантастическое событие. Нам известно, что Саудовская Аравия тоже хотела бы провести этот бой у себя. Да и Китай делал нам предложения. Это же мегабій! Каждая страна, которая организует крупные мероприятия, хочет этой бой.

Много кто хотел бы провести его в Великобритании, но остальные страны готовы сделать лучшее предложение. Мы должны представить предложения представителям боксеров. У нас будет соглашение на два боя, так что они будут проходить в разных местах”, – рассказал Гірн.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

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Ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Источник: champion.com.ua
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