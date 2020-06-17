Красюк: Или Джошуа сражается с Усиком, или с Фьюри, но без титула WBO

Генеральный директор K2 Promotions очень категоричен

#Красюк, #Усик

Источник – Sky Sports.

Команда Александра Усика собирается отстаивать свое право на чемпионский бой в супертяжелом весе.

Об этом заявил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

“Обязательная защита против Усика должен состояться перед боем Джошуа с Пулевым. Но мы проявили гибкость и не очень настаивали на этом поединке, позволив Энтони провести обязательную защиту титула IBF, пока Усик проведет бой с Дереком Чисорой.

Но это было сделано с расчетом, что чемпион WBO (кто бы это не был – Джошуа или Пулев) должен провести обязательную защиту против Усика. Это означает, что или Джошуа сражается с Усиком, или соревнуется с Фьюри без титула WBO”, – сказал Красюк.