Красюк: Или Джошуа сражается с Усиком, или с Фьюри, но без титула WBO

Генеральный директор K2 Promotions очень категоричен
#Красюк, #Усик
Источник – Sky Sports.
Команда Александра Усика собирается отстаивать свое право на чемпионский бой в супертяжелом весе.
Об этом заявил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.
“Обязательная защита против Усика должен состояться перед боем Джошуа с Пулевым. Но мы проявили гибкость и не очень настаивали на этом поединке, позволив Энтони провести обязательную защиту титула IBF, пока Усик проведет бой с Дереком Чисорой.
Но это было сделано с расчетом, что чемпион WBO (кто бы это не был – Джошуа или Пулев) должен провести обязательную защиту против Усика. Это означает, что или Джошуа сражается с Усиком, или соревнуется с Фьюри без титула WBO”, – сказал Красюк.
Ранее сообщалось, что Арум выбрал нового соперника Усику.