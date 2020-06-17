Промоутер: А кому Гвоздику что доказывать? Он уже был чемпионом WBC

Украинскому боксеру предложили что-то интересное

#Сиеста, #Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик завершил карьеру потому, что нечего уже доказывать.

Об этом заявил промоутер Альберт Сиеста.

“Гвоздяра” – это очень умный человек, думаю, ему предложили что-то интересное. В локдауні сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC.

С Бетербиевым он чуть не вытащил, Биттер чисто по-чеченски переел, перебил его. Там наступил такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а в Гвоздяри он включился.

Фактор который в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие неправильные мысли могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что “а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо”, – сказал Сиеста.