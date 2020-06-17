Среда, 17 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПромоутер: А кому Гвоздику что доказывать? Он уже был чемпионом WBC
Бокс

Промоутер: А кому Гвоздику что доказывать? Он уже был чемпионом WBC

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинскому боксеру предложили что-то интересное

#Сиеста, #Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик завершил карьеру потому, что нечего уже доказывать.

Об этом заявил промоутер Альберт Сиеста.

“Гвоздяра” – это очень умный человек, думаю, ему предложили что-то интересное. В локдауні сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC.

С Бетербиевым он чуть не вытащил, Биттер чисто по-чеченски переел, перебил его. Там наступил такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а в Гвоздяри он включился.

Фактор который в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие неправильные мысли могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что “а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо”, – сказал Сиеста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Альберт Сиеста о завершении карьеры Гвоздиком: «А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC»❗️ ⠀ Британский промоутер @alsiesta1 во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet поделился своим мнением о завершении карьеры экс-чемпионом мира @wbcboxing в полутяжелом весе, украинцем @alex_gvozdyk (17-1, 14 КО) ⤵️ ⠀ «Гвоздяра это очень умный человек, думаю, ему чего-то пожурили интересное, в локдауне сидели с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC. ⠀ С Битером он немного не вытянул, Битер чисто по-чеченски эго переел, перебил его. Там настал такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а в Гвоздяры он включился. Фактор какой в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие неправильные мысли могут появится в ринге. Чуть ли не до того, что «а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо». ⠀ Запись прямого эфира с Альбертом Сиестой смотрите в #IGTV в нашем Instagram📱 ⠀ #бокс2020 #сиеста #гвоздик #лакипанчнет #boxing2020 #siesta #gvozdyk #luckypunchnet

Публикация вот LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 16 Июн 2020 в 3:20 PDT

Напомним, Гвоздик объявил о завершении карьеры 9 июня. Украинец был чемпионом WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном, но проиграл титул россиянину Артуру Бетербієву.

Читайте также:  Кличко прокомментировал свое возможное возвращение в ринг

Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Красюк: Или Джошуа сражается с Усиком, или с Фьюри, но без титула WBO

Гірн назвал детали боя Джошуа – Фьюри

Холифилд: Чувствую себя сильнее с каждым днем

The Ring включил Усика в ТОП-10 обновленного рейтинга супертяжей

Фьюри: Мы вели переговоры с Тайсоном о выставочный бой

Закрыть