Промоутер: А кому Гвоздику что доказывать? Он уже был чемпионом WBC

Украинскому боксеру предложили что-то интересное
#Сиеста, #Гвоздик
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик завершил карьеру потому, что нечего уже доказывать.
Об этом заявил промоутер Альберт Сиеста.
“Гвоздяра” – это очень умный человек, думаю, ему предложили что-то интересное. В локдауні сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC.
С Бетербиевым он чуть не вытащил, Биттер чисто по-чеченски переел, перебил его. Там наступил такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а в Гвоздяри он включился.
Фактор который в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие неправильные мысли могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что “а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо”, – сказал Сиеста.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Альберт Сиеста о завершении карьеры Гвоздиком: «А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC»❗️ ⠀ Британский промоутер @alsiesta1 во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet поделился своим мнением о завершении карьеры экс-чемпионом мира @wbcboxing в полутяжелом весе, украинцем @alex_gvozdyk (17-1, 14 КО) ⤵️ ⠀ «Гвоздяра это очень умный человек, думаю, ему чего-то пожурили интересное, в локдауне сидели с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC. ⠀ С Битером он немного не вытянул, Битер чисто по-чеченски эго переел, перебил его. Там настал такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а в Гвоздяры он включился. Фактор какой в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие неправильные мысли могут появится в ринге. Чуть ли не до того, что «а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо». ⠀ Запись прямого эфира с Альбертом Сиестой смотрите в #IGTV в нашем Instagram📱 ⠀ #бокс2020 #сиеста #гвоздик #лакипанчнет #boxing2020 #siesta #gvozdyk #luckypunchnet
Напомним, Гвоздик объявил о завершении карьеры 9 июня. Украинец был чемпионом WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном, но проиграл титул россиянину Артуру Бетербієву.
Ранее решения Гвоздика завершить карьеру прокомментировал Сергей Деревянченко.