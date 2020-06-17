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Бокс

Сиренко: Пытался сотрудничать с нашими промоутерами, но интереса не было

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Боксер рассказал о шагах, которые нужно сделать для получения титульного боя

#Сиренко

Источник – fbu.org.ua.

Проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко пытался сотрудничать с украинскими промоутерами, но конкретного интереса не было.

Об этом заявил боксер.

“Ну, прежде чем поехать в Америку в поисках счастья, я пытался сотрудничать с нашими. Интереса конкретного не было.

Башир сказал, что вы станете чемпионом мира и соберете все пояса хевівейту. А какие шаги для этого нужно пройти? Еще очень много. У нас все работает по рейтингам: тебе надо попасть в эти списки, выиграв пояса Интерконти, інтернейшнел, региональные титулы, это помогает тебе подниматься. Чем лучше твои рейтинги – тем больше твои шансы на титульный бой.

Мне еще работать и работать, чтобы получить шанс побороться за пояс. Сколько времени это займет – даже не знаю, это очень индивидуальное дело, а тем более во время такой вынужденной паузы”, – сказал Сиренко.

Ранее, Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса.

Источник: champion.com.ua
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