Сиренко: Усик – это уровень, что тут еще комментировать

Боксер сравнил сборы в Украине и зарубежом

#Сиренко, #Усик

Источник – fbu.org.ua.

В украинских боксеров собрание более профессиональные и более жесткие, что хорошо для результатов, чем заграницей.

Об этом заявил боксер Владислав Сиренко.

“Профессионализм и лагерь которых боксеров произвел наибольшее впечатление? Все они – большие личности. Александр Усик – это уровень, что тут еще комментировать. Александр Поветкин – также. Замечательный лагерь, мощная работа. О всех других, с кем спарринговал, также скажу только положительные слова. Мы все делаем свое дело, это объединяет.

Как наша школа на фоне зарубежного бокса? Сразу скажу: везде было что-то интересное, была возможность чему-то поучиться. Но некоторые зарубежные сборы меня разочаровали в том, что у иностранных спортсменов дисциплина хуже. Поэтому я – сторонник нашей школы, у нас собрание более профессиональные и более жесткие, что хорошо для результатов.

Я благодарен всем тренерам, которые попадались мне в карьере. То, что я сейчас имею возможность получать уроки Башира, это также последствия работы его предшественников, которые меня научили, чтобы я мог быть интересным и Джеймсу Али”, – сказал Сиренко.