The Ring включил Усика в ТОП-10 обновленного рейтинга супертяжей

Журнал поместил украинца за пределы десятки лучших
#Усик
Источник – iSport.ua.
В обновленный рейтинг лучших супертяжей не включили украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика.
Об этом сообщает The Ring.
Десятка лучших супертяжей от The Ring выглядит следующим образом:
Чемпион – Тайсон Фьюри
1. Энтони Джошуа
2. Диллиан Уайт
3. Деонтей Уайлдер
4. Луис Ортис
5. Энди Руис
6. Александр Поветкин
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Хантер
9. Оскар Ривас
10. Кубрат Пулев.
Александра Усика вместе с Эфэ Аджагбой, Даниэль Дюбуа, Филипп Хргович и Агітом Кабаелом журнал поместил на порог рейтинга.
Ранее, промоутер Усика настаивает на поединке с Джошуа.
Источник: champion.com.ua