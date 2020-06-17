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Бокс

The Ring включил Усика в ТОП-10 обновленного рейтинга супертяжей

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Журнал поместил украинца за пределы десятки лучших

#Усик

Источник – iSport.ua.

В обновленный рейтинг лучших супертяжей не включили украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика.

Об этом сообщает The Ring.

Десятка лучших супертяжей от The Ring выглядит следующим образом:

Чемпион – Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Диллиан Уайт

3. Деонтей Уайлдер

4. Луис Ортис

5. Энди Руис

6. Александр Поветкин

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7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев.

Александра Усика вместе с Эфэ Аджагбой, Даниэль Дюбуа, Филипп Хргович и Агітом Кабаелом журнал поместил на порог рейтинга.

Ранее, промоутер Усика настаивает на поединке с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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