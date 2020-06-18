Непобедимый украинский боксер 1 июля проведет бой в Киеве

Шевадзуцький сразится с Пилипенко

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Источник – Чемпион.

1 июля непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцький проведет поединок в столице Украины.

Об этом сообщает промоутерская компания Sparta Boxing Promotions.

Игорь Шевадзуцький, по кличке Халк, встретится с другим украинским боксером – Игорем Пилипенко.

Вечер профессионального бокса состоится в Киеве в клубе Atlas. Поединки через карантинные ограничения состоятся без зрителей, но будет транслироваться каналом Megogo.

Кроме поединка Шевадзуцький – Пилипенко, 1 июля состоятся еще четыре боя: Арам Фаніян – Сверхзрение Бакшієв, Станислав Скороход – Владислав Танцюра Андрей Исаков – Вадим Костючек, Богдан Штонда – Игрь Катруха.

В активе Игоря Шевадзуцького три победы среди профи.

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