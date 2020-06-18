Промоутер: Усик просто интеллектуально запутает Чисору

Украинец совершенно на другом уровне

#Сиеста, #Усик #Чисора

Источник – Luckypunch.net.

Украинец Александр Усик и британец Дерек Чисоры находятся на разных интеллектуальных уровнях.

Об этом заявил промоутер Альберт Сиеста.

“Усик просто интеллектуально запутает Чисору. Саня слишком уличный для него. Дерек думает, что он уличный боец, он знает свои трюки, но Саня на другом уровне. У них другое временное измерение, они в разных матрицах живут”, – сказал Сиеста.