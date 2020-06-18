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Стивенсон: Буду первым, кто побьет Ломаченко

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Шакур – о возможности боя с украинцем

#Стивенсон, #Ломаченко

Источник – vringe.com.

Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон хочет провести бой с Василием Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе.

Об этом заявил сам боксер.

“Поединок для величия, бой, который будет наиболее конкурентными – я бы сказал, это бой с Ломаченко.

Я думаю, что к тому времени, как мы встретимся … очевидно, что он не становится больше, а я становлюсь все больше и больше. Я буду первым, кто побьет его.

Я не считаю его поражение Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду как бы первым человеком, который побьет опыт Ломаченко. Я был с ним в ринге. Тогда мой рекорд был что-то около 5-0″, – сказал Стивенсон.

Напомним, промоутер назвал дату боя Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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