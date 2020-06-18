Усик может помешать бою Джошуа – Фьюри

Эдди Гірн прокомментировал следующие бои Энтони Джошуа

#Джошуа, #Усик

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBО, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) после боя с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) может выйти в ринг с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком (17-0, 13 КО), а уже потом встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гірн.

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“Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Или можно договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает. Мы очень хотим устроить бой Джошуа с Фьюри. Диллиан Уайт должен получить приоритет и провести титульный поединок с Фьюри перед встречей Тайсона с Энтони. Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа – Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило”, – отметил Гірн.

Ранее сообщалось, что Арум выбрал нового соперника Усику.