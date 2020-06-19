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Фьюри назвал ТОП-5 лучших боксеров в истории

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Тайсон Фьюри назвал лучших боксеров мира

#Фьюри

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал пятерку самых выдающихся боксеров в истории супертяжелого веса.

Об этом рассказал сам боксер.

Интересно, что британец не поставил себя в топ, хотя ранее заявлял, что является величайшим бойцом, который когда-либо существовал.

ТОП-5 супертяжеловесов в истории по версии Фьюри:

1. Мухаммед Али.
2. Ларри Холмс.
3. Леннокс Льюис.
4. Джо Луис.
5. Рокки Марчиано.

Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.

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Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Источник: champion.com.ua
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