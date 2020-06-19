Фьюри назвал ТОП-5 лучших боксеров в истории

Тайсон Фьюри назвал лучших боксеров мира

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Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал пятерку самых выдающихся боксеров в истории супертяжелого веса.

Об этом рассказал сам боксер.

Интересно, что британец не поставил себя в топ, хотя ранее заявлял, что является величайшим бойцом, который когда-либо существовал.

ТОП-5 супертяжеловесов в истории по версии Фьюри:

1. Мухаммед Али.

2. Ларри Холмс.

3. Леннокс Льюис.

4. Джо Луис.

5. Рокки Марчиано.

Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.