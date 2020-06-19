Паркер хочет драться с Усиком

Промоутер прокомментировал шансы Паркера в бою против Усика

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Источник – klitschko-brothers.com.

Бывший обладатель боксерского титула WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер готов выйти в ринг с украинцем Александром Усиком.

Об этом рассказал промоутер Паркера Дэвид Гіггінс.

Впрочем, бой может состояться при условии, если на кону будет стоять титул WBO. А это может произойти только в том случае, когда пояс покинет Энтони Джошуа, решив вместо защиты с Усиком провести поединок с Тайсоном Фьюри.

“Если так все и произойдет, нам предложат бой с Усиком за вакантный титул, к чему мы готовы. Нам нужен бой с Усиком, и мы уверены в победе над ним. Считаю, что у Паркера больше шансов побить Усика, чем у Джошуа. Я имею в виду стилистически. Джошуа для Усика слишком медленный. Паркер гораздо быстрее. И поверьте, вы еще не видели его на пике формы”, – сказал Гіггінс.

Напомним, Усик может помешать бою Джошуа – Фьюри.