Редкач ведет переговоры о поединке с Портером

У боксеров один советник, который хочет свести их в ринге

#Редкач, #Портер

Источник – Ringtv.com.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач свой следующий бой может провести против ексчемпіона американца Шона Портера.

Об этом заявил украинец.

“Я устроил хороший поединок с Дэнни Гарсией. Я взял первые четыре раунда и последние три, но судьи отдали ему победу, поскольку у него известное имя.

Стиль Портера заключается только в том, чтобы прыгать на соперника и использовать вблизи грязные футбольные приемы! Моя подготовка победит его. Я чувствую себя свежим в полусреднем дивизионе, а Портер гоняет много веса. Он будет слабым. Мой бывший тренер Шейн Мозли сильно расширил мой арсенал. Я уверен в своей победе, это будет легко!

Мне позвонил мой советник Эл Хеймон. В настоящее время мы ведем переговоры о поединке. В общем, обсуждаем дату боя и гонорары. У нас с Портером один советник, и он хочет, чтобы мы устроили этот поединок”, – цитузазначив Редкач.