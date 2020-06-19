Редкач ведет переговоры о поединке с Портером

У боксеров один советник, который хочет свести их в ринге
#Редкач, #Портер
Источник – Ringtv.com.
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач свой следующий бой может провести против ексчемпіона американца Шона Портера.
Об этом заявил украинец.
“Я устроил хороший поединок с Дэнни Гарсией. Я взял первые четыре раунда и последние три, но судьи отдали ему победу, поскольку у него известное имя.
Стиль Портера заключается только в том, чтобы прыгать на соперника и использовать вблизи грязные футбольные приемы! Моя подготовка победит его. Я чувствую себя свежим в полусреднем дивизионе, а Портер гоняет много веса. Он будет слабым. Мой бывший тренер Шейн Мозли сильно расширил мой арсенал. Я уверен в своей победе, это будет легко!
Мне позвонил мой советник Эл Хеймон. В настоящее время мы ведем переговоры о поединке. В общем, обсуждаем дату боя и гонорары. У нас с Портером один советник, и он хочет, чтобы мы устроили этот поединок”, – цитузазначив Редкач.
Ранее, Редкач бросил вызов Портера.