Уайт Фьюри обвинил в лукавстве: Я не могу его понять

Британец отметил, что в высказываниях Тайсона заметна непоследовательность
#Фьюри, #Вайт
Источник – WorldBoxingNews.
В поведении чемпиона WBC Тайсона Фьюри заметна непоследовательность и уже через минуту он начинает нести какую-то чушь.
Об этом заявил претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт.
“Я очень хорошо знаю Тайсона. Мы провели с ним пару спаррингов, во время которых я бросал его на канаты. Он начал говорить про меня разные вещи, поэтому я ответил, мол, он знает, что на самом произошло в зале.
Иногда я не могу его понять. Фьюри – очень лукавый парень. С одной стороны ты думаешь, что у вас с ним хорошие отношения. Но уже через минуту он начинает нести какую-то чушь. И ты задумываешься: “Мы дружим мы враждуем? Есть в словах Фьюри какой-то смысл?” – сказал Вайт.
Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC больше двух лет. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Диллиан подал в суд на WBC, требуя чемпионского боя.