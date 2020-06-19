Уайт Фьюри обвинил в лукавстве: Я не могу его понять

Британец отметил, что в высказываниях Тайсона заметна непоследовательность

#Фьюри, #Вайт

Источник – WorldBoxingNews.

В поведении чемпиона WBC Тайсона Фьюри заметна непоследовательность и уже через минуту он начинает нести какую-то чушь.

Об этом заявил претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт.

“Я очень хорошо знаю Тайсона. Мы провели с ним пару спаррингов, во время которых я бросал его на канаты. Он начал говорить про меня разные вещи, поэтому я ответил, мол, он знает, что на самом произошло в зале.

Иногда я не могу его понять. Фьюри – очень лукавый парень. С одной стороны ты думаешь, что у вас с ним хорошие отношения. Но уже через минуту он начинает нести какую-то чушь. И ты задумываешься: “Мы дружим мы враждуем? Есть в словах Фьюри какой-то смысл?” – сказал Вайт.