Суббота, 20 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксАрум назвал предварительную дату боя Ломаченко – Лопес
Бокс

Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко – Лопес

AdminНет комментариев
Добавлено

Поединок хотят провести в сентябре

#Ломаченко, #Лопес

Источник – BoxingScene.

Бой за объединение поясов легкого веса Василий Ломаченко – Тео Лопес состоится в сентябре.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Предварительная дата боя – 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются”, – сказал Арум.

Актуально: Гассиев: Соперник Ломаченко голодный до побед

Ранее Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои, чтобы подготовиться к поединку после длительного простоя.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Бывший соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

Фьюри: Не понимаю, чего Вайт хочет добиться своим иском

Мак-Грегор пытался перекупить тренера Мейвезера

Уайт Фьюри обвинил в лукавстве: Я не могу его понять

Редкач ведет переговоры о поединке с Портером

Закрыть