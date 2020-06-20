Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко – Лопес

Поединок хотят провести в сентябре

#Ломаченко, #Лопес

Источник – BoxingScene.

Бой за объединение поясов легкого веса Василий Ломаченко – Тео Лопес состоится в сентябре.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Предварительная дата боя – 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются”, – сказал Арум.

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Ранее Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои, чтобы подготовиться к поединку после длительного простоя.