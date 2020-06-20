Бывший соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

Белью дал советы Джошуа

#Фьюри, #Белью

Источник – vringe.com.

Энтони Джошуа для победы над Тайсоном Фьюри нужно активно пойти вперед с первого раунда.

Об этом заявил Тони Белью.

“Думаю, что Джошуа сразу же набросится на Тайсона Фьюри, и не исключаю, что сможет достаточно быстро его поймать.

Но не поймите меня неправильно, если этот бой продлится дольше 4-5 раундов, тогда Джошуа ждут серьезные неприятности. Ему нужно как можно быстрее разбираться с Фьюри, потому что чем дольше ты находишься в ринге с Тайсоном, тем сложнее становится ему противостоять”, – отметил Белью.