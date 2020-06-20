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Бокс

Бывший соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

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Белью дал советы Джошуа

#Фьюри, #Белью

Источник – vringe.com.

Энтони Джошуа для победы над Тайсоном Фьюри нужно активно пойти вперед с первого раунда.

Об этом заявил Тони Белью.

“Думаю, что Джошуа сразу же набросится на Тайсона Фьюри, и не исключаю, что сможет достаточно быстро его поймать.

Но не поймите меня неправильно, если этот бой продлится дольше 4-5 раундов, тогда Джошуа ждут серьезные неприятности. Ему нужно как можно быстрее разбираться с Фьюри, потому что чем дольше ты находишься в ринге с Тайсоном, тем сложнее становится ему противостоять”, – отметил Белью.

Боя Фьюри-Джошуа за все титулы в супертяжелом весе могут помешать обязательные претенденты – украинец Александр Усик и британец Диллиан Уайт.

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Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.

Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Источник: champion.com.ua
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