Фьюри: Не понимаю, чего Вайт хочет добиться своим иском

Британец удивился действиям своего соотечественника

#Вайт, #Фьюри

Источник – Boxing News 24.

Британец Диллиан Уайт иском в суд на WBC, требуя чемпионского боя, ничего не достигнет.

Об этом заявил обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

“Я не понимаю, чего он хочет добиться своим иском. Сомневаюсь во всей этой затеи по одной простой причине. Вот Вайт говорит, что не может получить титульный бой. Но из-за пандемии мы не можем провести ни одного шоу. Весь мир словно поставили на паузу.

От коронавирус пострадали все. Мы планировали провести третий бой с Деонтеем Уайлдером в июле. Но у наших команд ничего не получилось. Так что, мне тоже подать иск? Против кого? Против коронавирус? Не знаю, о чем думают его адвокаты. Возможно, у них есть какой-то план”, – сказал Фьюри.