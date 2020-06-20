Головкин: Мне трудно говорить или я закончу карьеру в ближайшие годы

Боксер получает задовлоення от нынешней ситуации
#Головкин
Источник – Matchroom Boxing.
Когда чемпион мира IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин перестанет получать удовольствие от бокса, то завершит карьеру.
Об этом он рассказал порталу Matchroom Boxing.
“Пока мне трудно говорить о том, закончу я карьеру в ближайшие годы. Сейчас та ситуация, в которой я нахожусь, меня абсолютно устраивает. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Как только это закончится, я закончу с боксом. Или почувствую какие-то проблемы со здоровьем, то, конечно, я закончу”, – сказал Головкин.
Напомним, Головкин не претендует на бой с Альваресом.
Ранее, Деревянченко начал переговоры с Альвересом по организации боя.
Источник: champion.com.ua