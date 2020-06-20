Головкин: Мне трудно говорить или я закончу карьеру в ближайшие годы

Боксер получает задовлоення от нынешней ситуации

#Головкин

Источник – Matchroom Boxing.

Когда чемпион мира IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин перестанет получать удовольствие от бокса, то завершит карьеру.

Об этом он рассказал порталу Matchroom Boxing.

“Пока мне трудно говорить о том, закончу я карьеру в ближайшие годы. Сейчас та ситуация, в которой я нахожусь, меня абсолютно устраивает. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Как только это закончится, я закончу с боксом. Или почувствую какие-то проблемы со здоровьем, то, конечно, я закончу”, – сказал Головкин.

Напомним, Головкин не претендует на бой с Альваресом.

Ранее, Деревянченко начал переговоры с Альвересом по организации боя.