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Бокс

Головкин: Мне трудно говорить или я закончу карьеру в ближайшие годы

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Боксер получает задовлоення от нынешней ситуации

#Головкин

Источник – Matchroom Boxing.

Когда чемпион мира IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин перестанет получать удовольствие от бокса, то завершит карьеру.

Об этом он рассказал порталу Matchroom Boxing.

“Пока мне трудно говорить о том, закончу я карьеру в ближайшие годы. Сейчас та ситуация, в которой я нахожусь, меня абсолютно устраивает. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Как только это закончится, я закончу с боксом. Или почувствую какие-то проблемы со здоровьем, то, конечно, я закончу”, – сказал Головкин.

Напомним, Головкин не претендует на бой с Альваресом.

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Ранее, Деревянченко начал переговоры с Альвересом по организации боя.

Источник: champion.com.ua
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