Красюк: Бой Усик – Чисора состоится где-то на планете Земля

Александр Красюк прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – tribuna.com.

Бой между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может состояться в августе-сентябре.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

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“Мы ищем место и время для этого боя. Он пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля. Усику все равно, где это будет – в Британии, Штатах, Австралии, Новой Зеландии или Японии. Так же и по зрителям – ему все равно, будут они или нет. Он хочет драться.

Мы обсуждали бой Чисора – Усик с Эдди Гірном. Он говорил о том, чтобы сделать его перед небольшим количеством зрителей. Возможно, будет без зрителей”, – рассказал Красюк.