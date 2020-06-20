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Бокс

Льюис: Бокс – не лучший вид спорта для расистов

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Бывший чемпион мира считает, что среди спортсменов нет расистов

#Льюис

Источник – Deadline.

Расизм есть везде, но бокс – не лучший вид спорта для расистов.

Такое мнение высказал бывший чемпион мира Леннокс Льюис.

“Настало время для перемен. Нужно решать проблемы, потому что они уже всех достали. Расизм есть везде. Он проявляется по-разному. Но бокс – не лучший вид спорта для расистов. Я не думаю, что среди боксеров процветает расизм”, – Льюис.

Напомним, Хэй не включил братьев Кличко в ТОП 10 супертяжей в истории бокса.

Источник: champion.com.ua
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