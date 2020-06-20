Мак-Грегор пытался перекупить тренера Мейвезера

Ирландец это хотел сделать в 2017 году

#Мак-Грегор, #Мейвезер

Источник – BoxingScene.

Звезда UFC Конор МакГрегор три года назад перед дебютным боем на профи-ринге, который проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде проиграл Флойду Мейвезеру, пытался перекупить тренера соперника.

Об этом заявил один из тренеров Мейвезера Нейт Джонс.

“Флойд не знает об этом, но мне позвонили люди Мак-Грегора и предложили поработать с ним, быть в его углу. Они давали мне 1,5 миллиона долларов – я повесил трубку. Перед боем я беспокоился не о том, что Конор не был боксером, я беспокоился о неизвестном. Я волновался об его габариты, но мы хорошо с ним справились, мы зрубили его и остановили”, – сказал Джонс.

Нейт Джонс дружит с Флойдом Мейвезером с Олимпийских игр 1996 года в Атланте, когда оба боксера завоевали бронзовые медали. После ухода из бокса в 2002 году Джонс начал работать в тренировочном лагере Мейвезера.

Ранее, Фергюсон вызвал на бой Мак-Грегора.