Президент WBC: Фьюри нужно выиграть два боя, чтобы выйти на Джошуа

Сулейман отметил, что объединительный бой состоится не раньше 2021 года
#Фьюри, #Джошуа
Источник – TalkSport.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри перед титульным боем с Энтони Джошуа должен выиграть еще два поединка.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
“Я слышал об этом. Но чтобы выйти на Джошуа, Тайсон должен провести поединки с Деонтеем Уайлдером и Ділліаном Уайтом. Позиция WBC проста: у нас есть чемпион – Фьюри. Сначала он боксирует с Уайлдером, а потом проводит обязательную защиту”.
Я не устану повторять, что Диллиан Уайт – временный чемпион и обязательный претендент. Он должен получить чемпионский бой до февраля 2021 года”, – отметил Сулейман.
Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.
Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.