Президент WBC: Фьюри нужно выиграть два боя, чтобы выйти на Джошуа

Сулейман отметил, что объединительный бой состоится не раньше 2021 года

#Фьюри, #Джошуа

Источник – TalkSport.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри перед титульным боем с Энтони Джошуа должен выиграть еще два поединка.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Я слышал об этом. Но чтобы выйти на Джошуа, Тайсон должен провести поединки с Деонтеем Уайлдером и Ділліаном Уайтом. Позиция WBC проста: у нас есть чемпион – Фьюри. Сначала он боксирует с Уайлдером, а потом проводит обязательную защиту”.

Я не устану повторять, что Диллиан Уайт – временный чемпион и обязательный претендент. Он должен получить чемпионский бой до февраля 2021 года”, – отметил Сулейман.