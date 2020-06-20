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Бокс

Президент WBC: Фьюри нужно выиграть два боя, чтобы выйти на Джошуа

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Сулейман отметил, что объединительный бой состоится не раньше 2021 года

#Фьюри, #Джошуа

Источник – TalkSport.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри перед титульным боем с Энтони Джошуа должен выиграть еще два поединка.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Я слышал об этом. Но чтобы выйти на Джошуа, Тайсон должен провести поединки с Деонтеем Уайлдером и Ділліаном Уайтом. Позиция WBC проста: у нас есть чемпион – Фьюри. Сначала он боксирует с Уайлдером, а потом проводит обязательную защиту”.

Я не устану повторять, что Диллиан Уайт – временный чемпион и обязательный претендент. Он должен получить чемпионский бой до февраля 2021 года”, – отметил Сулейман.

Ранее Фьюри заявлял, что Уайлдер – второй лучший супертяжеловес мира.

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Напомним, определились гонорары Фьюри и Джошуа за два боя.

Источник: champion.com.ua
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