Турман: Пока Пакьяо не завершит карьеру, я буду требовать реванша

Турман намерена вернуть свой пояс

#Пакьяо, #Турман

Источник – BoxingScene.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман желает провести реванш против Мэнни Пакьяо, чтобы попытаться вернуть свой пояс.

Об этом заявил сам боксер.

“Сейчас трудно об этом говорить. Я не знаю, какой бой хочет провести Пакьяо. Неважно, с кем он будет боксировать, это будет не так зрелищно, как бой Турман – Пакьяо.

Я хочу получить назад свой титул. Это был мой пояс, и мне нравится шанс его вернуть. Это не обязательный бой, я не навязываю себя и сейчас все зависит от него. Но пока Пакьяо не завершит карьеру, я буду требовать реванша.

У меня была мечта, что, когда я буду боксировать против Эррола Спенс, это будет бой за три чемпионских титула”, – сказал Турман.