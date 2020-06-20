Суббота, 20 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксТурман: Пока Пакьяо не завершит карьеру, я буду требовать реванша
Бокс

Турман: Пока Пакьяо не завершит карьеру, я буду требовать реванша

AdminНет комментариев
Добавлено

Турман намерена вернуть свой пояс

#Пакьяо, #Турман

Источник – BoxingScene.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман желает провести реванш против Мэнни Пакьяо, чтобы попытаться вернуть свой пояс.

Об этом заявил сам боксер.

“Сейчас трудно об этом говорить. Я не знаю, какой бой хочет провести Пакьяо. Неважно, с кем он будет боксировать, это будет не так зрелищно, как бой Турман – Пакьяо.

Я хочу получить назад свой титул. Это был мой пояс, и мне нравится шанс его вернуть. Это не обязательный бой, я не навязываю себя и сейчас все зависит от него. Но пока Пакьяо не завершит карьеру, я буду требовать реванша.

У меня была мечта, что, когда я буду боксировать против Эррола Спенс, это будет бой за три чемпионских титула”, – сказал Турман.

Ранее сообщалось, что Пакьяо является главным кандидатом на следующий бой с Теренсом Кроуфордом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Красюк: Бой Усик – Чисора состоится где-то на планете Земля

Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко – Лопес

Бывший соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

Фьюри: Не понимаю, чего Вайт хочет добиться своим иском

Мак-Грегор пытался перекупить тренера Мейвезера

Закрыть