Арум – мудак! Уайт жестко раскритиковал промоутера Ломаченко

Источник – Чемпион.

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет провести бой за абсолютное чемпионство в легком весе между чемпионом мира по версиям WBA / WBO / WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофімо Лопесом со зрителями.

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По этому поводу жестко высказался президент UFC Дейна Уайт.

“Этот засранец говорит, что собирается устраивать бои со зрителями, но несколько недель назад он нес разную чушь про меня только за то, что я планировал дальше проводить ивенты.

Я вернул турниры, а теперь Арум повторяет действия за мной. И при этом он тоже внезапно собрался вернуть фанатов? Арум – мудак”, – сказал Уайт.