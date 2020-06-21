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Бокс

Эксперт ESPN: Я не уверен, что Джошуа сможет победить Усика

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Келлерман видит в украинце будущего ТОП-бойца

#Усик #Джошуа

Источник – Boxing News 24.

Возможное вмешательство украинца Александра Усика в планы на объединительный бой между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может перевернуть весь супертяжелый дивизион.

Об этом заявил эксперт бокса и известный телекомментатор Макс Келлерман.

“Вы допускаете, что эта ситуация меня раздражает … Но это не так. Как минимум, не так сильно, как вам кажется. Во-первых, у меня нет уверенности в том, что Джошуа победит Усика. И, как по мне, рыночная стоимость Усика тоже на довольно таки высоком уровне. Сорвет ли победа украинца бой Джошуа-Фьюри? Так может быть. Но есть и другая сторона медали. Возможно, мы получим наоборот что-то больше – имею в виду еще одного ТОП-бойца”, – сказал Келлерман.

Ранее, Усик может помешать бою Джошуа – Фьюри.

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Напомним, Паркер хочет драться с Усиком.

Источник: champion.com.ua
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