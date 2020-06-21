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Президент WBC: Бой Фьюри с Джошуа – обычная спекуляция

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Сулейман поделился мыслями о возможном объединительном поединке между британцами

#Фьюри, #Джошуа

Источник – Boxing Insider.

Возможный поединок между чемпионом организации в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа является спекуляцией.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Мы не знаем, когда в боксе восстановится проведения конкретных боев. Для начала нужно провести бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером. Пока нет информации, когда состоится этот поединок – осенью или уже зимой. К тому же, Тайсона ждет бой с обязательным претендентом – Ділліаном Уайтом.

Я считаю, что поединок Фьюри с Джошуа – это обычная спекуляция. Они оба сказали, что заключили соглашение, и это хорошо. Но есть много вещей, которые должны произойти перед их боем”, – сказал Сулейман.

Напомним, что Фьюри завоевал титул WBC в феврале, отобрав его у Деонтея Уайлдера в результате победы техническим нокаутом.

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Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.

Источник: champion.com.ua
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