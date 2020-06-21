Президент WBC: Бой Фьюри с Джошуа – обычная спекуляция

Сулейман поделился мыслями о возможном объединительном поединке между британцами
#Фьюри, #Джошуа
Источник – Boxing Insider.
Возможный поединок между чемпионом организации в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа является спекуляцией.
Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
“Мы не знаем, когда в боксе восстановится проведения конкретных боев. Для начала нужно провести бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером. Пока нет информации, когда состоится этот поединок – осенью или уже зимой. К тому же, Тайсона ждет бой с обязательным претендентом – Ділліаном Уайтом.
Я считаю, что поединок Фьюри с Джошуа – это обычная спекуляция. Они оба сказали, что заключили соглашение, и это хорошо. Но есть много вещей, которые должны произойти перед их боем”, – сказал Сулейман.
Напомним, что Фьюри завоевал титул WBC в феврале, отобрав его у Деонтея Уайлдера в результате победы техническим нокаутом.
Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.