Президент WBC: Бой Фьюри с Джошуа – обычная спекуляция

Сулейман поделился мыслями о возможном объединительном поединке между британцами

#Фьюри, #Джошуа

Источник – Boxing Insider.

Возможный поединок между чемпионом организации в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа является спекуляцией.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Мы не знаем, когда в боксе восстановится проведения конкретных боев. Для начала нужно провести бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером. Пока нет информации, когда состоится этот поединок – осенью или уже зимой. К тому же, Тайсона ждет бой с обязательным претендентом – Ділліаном Уайтом.

Я считаю, что поединок Фьюри с Джошуа – это обычная спекуляция. Они оба сказали, что заключили соглашение, и это хорошо. Но есть много вещей, которые должны произойти перед их боем”, – сказал Сулейман.