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Далакян проведет объединительный бой с Мартинесом

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Поединок состоится в августе в Китае

#Мартинес #Далакян

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.

Об этом сообщает ESPN.

Поединок состоится в августе в Китае.

Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале 2018 года, победив Брайана Вілорію. Всего на профиринге украинец провел 20 поединков, в которых 14 побед одержал нокаутом, и ни разу не проиграл.

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Источник: champion.com.ua
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