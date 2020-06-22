Далакян проведет объединительный бой с Мартинесом

Поединок состоится в августе в Китае
#Мартинес #Далакян
Источник – sport.ua.
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.
Об этом сообщает ESPN.
Поединок состоится в августе в Китае.
Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале 2018 года, победив Брайана Вілорію. Всего на профиринге украинец провел 20 поединков, в которых 14 побед одержал нокаутом, и ни разу не проиграл.
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Источник: champion.com.ua