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Фьюри: Если бы Уайлдер продолжил бой, то с ним бы произошло что-то ужасное

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Боксер вспомнил свой бой против американца

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – BoxingScene.

Американский боксер Деонтей Уайлдер должен повысить зарплату Марку Бреланду.

Об этом заявил Тайсон Фьюри.

“Боксеры – это воины. Мы боремся до конца. Вот почему в боксе погибло несколько людей, потому что они слишком смелые. Дошло до того, что мы платим деньги людям в углу за то, чтобы они следили за тобой. Ведь в бою ты переполнен эмоциями, чтобы понимать свое состояние.

Я думаю, что люди в углу Уайлдера все же слишком долго держали его в ринге. Думаю, с ним случилось бы что-то плохое, если бы его оставили в ринге еще дольше. Он не мог защитить себя, он не выиграл ни одного раунда, ни секунды. Он получил тяжелые травмы. У него была сильная опухоль на макушке и на челюсти.

Думаю, что он должен повысить зарплату Марку Бреланду. Потому что без него не было бы нашего третьего боя. Уайлдер бы уже был на пенсии”, – сказал Фьюри.

Ранее, Уайт Фьюри обвинил в лукавстве.

Источник: champion.com.ua
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