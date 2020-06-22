Красюк: Усик не планирует уходить на пенсию

Боксер хочет стать первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях

#Красюк, #Усик

Источник SkySports.

Украинский супертяжеловес Александр Усик не собирается завершать карьеру на данном этапе.

Об этом заявил промоутер боксера Александр Красюк.

“У Усика нет планов выхода на пенсию на данном этапе. Пока он будет побеждать, он будет искать более высоких результатов.

Каждый рано или поздно должен завершить карьеру. Но Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях”, – сказал Красюк.