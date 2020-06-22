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Промоутер Далакяна опроверг договоренность с Мартинесом

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Юрий Рубан прокомментировал следующий бой Артема Далакяна

#Далакян

Источник – union-boxing.com.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян пока не договорился об объединительном бое с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.

Об этом рассказал глава компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

“Вчера вечером ESPNKnockOut в Твиттере разместил информацию о предстоящем бою Артема Далакяна и Хулио Мартинеса 15 августа в Китае.

Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального решения. Действительно, наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса. Но информация, которая была обнародована – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной.

Актуально: Далакян проведет объединительный бой с Мартинесом

Титул чемпиона мира WBA мы завоевали в 2018 году в США, четыре раза отстояли в Украине и сделаем все для того, чтобы Артем как можно дольше завоевывал престиж для нашего государства. Условия, в которых сейчас мы все оказались, к сожалению, не дают возможности в кратчайшие сроки подготовиться и принять участие в завоевании титулов.

Наши оппоненты хотят ускорить этот процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства. Артем Далакян будет защищать свой титул и завоюет другие чемпионские пояса на лучших мировых боксерских платформах нашей планеты.

Украинские фанаты и поклонники бокса будут первыми, кто узнает от нас о следующем сопернике, дату и место проведения боя Артема Далакяна”, – отметил Рубан.

Ранее, Усик может помешать бою Джошуа – Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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