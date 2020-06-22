Промоутер Далакяна опроверг договоренность с Мартинесом

Юрий Рубан прокомментировал следующий бой Артема Далакяна

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Источник – union-boxing.com.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян пока не договорился об объединительном бое с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.

Об этом рассказал глава компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.

Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального решения. Действительно, наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса. Но информация, которая была обнародована – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной.

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Титул чемпиона мира WBA мы завоевали в 2018 году в США, четыре раза отстояли в Украине и сделаем все для того, чтобы Артем как можно дольше завоевывал престиж для нашего государства. Условия, в которых сейчас мы все оказались, к сожалению, не дают возможности в кратчайшие сроки подготовиться и принять участие в завоевании титулов.

Наши оппоненты хотят ускорить этот процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства. Артем Далакян будет защищать свой титул и завоюет другие чемпионские пояса на лучших мировых боксерских платформах нашей планеты.

Украинские фанаты и поклонники бокса будут первыми, кто узнает от нас о следующем сопернике, дату и место проведения боя Артема Далакяна”, – отметил Рубан.