Промоутер Далакяна опроверг договоренность с Мартинесом

Юрий Рубан прокомментировал следующий бой Артема Далакяна
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Источник – union-boxing.com.
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян пока не договорился об объединительном бое с чемпионом по версии WBC Хулио Мартинесом.
Об этом рассказал глава компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан.
“Вчера вечером ESPNKnockOut в Твиттере разместил информацию о предстоящем бою Артема Далакяна и Хулио Мартинеса 15 августа в Китае.
Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального решения. Действительно, наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса. Но информация, которая была обнародована – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной.
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Титул чемпиона мира WBA мы завоевали в 2018 году в США, четыре раза отстояли в Украине и сделаем все для того, чтобы Артем как можно дольше завоевывал престиж для нашего государства. Условия, в которых сейчас мы все оказались, к сожалению, не дают возможности в кратчайшие сроки подготовиться и принять участие в завоевании титулов.
Наши оппоненты хотят ускорить этот процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства. Артем Далакян будет защищать свой титул и завоюет другие чемпионские пояса на лучших мировых боксерских платформах нашей планеты.
Украинские фанаты и поклонники бокса будут первыми, кто узнает от нас о следующем сопернике, дату и место проведения боя Артема Далакяна”, – отметил Рубан.
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